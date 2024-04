Met Gala - i 54 look più indimenticabili di sempre

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 22 aprile 2024) È iniziato il conto alla rovescia per il party più ambito, glamorous e fotografato dell'anno e le star stanno già scaldando i motori dei loro guardaroba per arrivare preparate al Met Ball, con l'intento di entrare nella storia. Impresa riuscita alle celeb che ricordiamo in questo stilosissimo amarcord