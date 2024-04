Messina Denaro era molto attivo sui social network - durante la latitanza aveva un profilo falso su Facebook e Instagram

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 aprile 2024) Per tutti Matteoera un fantasma, rintanato in qualche bunker sperduto e che si teneva alla larga da smartphone e computer così da non venire rintracciato. Peccato che le cose non stessero affatto così con l’ex latitante, deceduto in carcere dopo una lunga malattia, che in realtà erasui, seppur sottonome. A rivelarlo è la Procura di Palermo che ha scoperto come il boss di Castelvetrano, arrestato il 16 gennaio 2023 dopo trent’anni di, utilizzava regolarmentecon il nome di “Francesco Averna”. Sul suosi spacciava per un “medico chirurgo, laureato all’Università Bocconi di Milano e single”. ...