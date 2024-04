Messina Denaro era attivo sui social con un nickname | si indaga su amici e follower

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 22 aprile 2024) Dietro alFrancesco Averna suisi nascondeva Matteosia su Facebook che su Instagram. L'ultimo boss dei corleonesi, arrestato il 16 gennaio 2023 e morto in carcere di cancro il 25 settembre, negli ultimi anni di latitanza erasuinetwork. I magistrati della Dda di Palermo e i carabinieri del Ros stannondo suvirtuali edell'ex primula rossa. Soprattutto sui messaggi privati che potrebbero essere stati un sistema per comunicare con i fiancheggiatori. Su Facebookera «Francesco Averna», medico chirurgo, laureato all'università Bocconi di Milano e single. Come foto del profilo aveva un ...