Messina Denaro e quelle false identità sui social | ecco come si faceva chiamare

(Di lunedì 22 aprile 2024) Marsala (Trapani), 22 aprile 2024 - Medico single: così si presentava suiil boss della mafia Matteo. Naturalmente sotto falso nome. Su Facebook era il chirurgo “Francesco Averna”, in tasca una prestigiosa laurea conseguita alla Bocconi di Milano. E la foto del profilo? Un bel cagnolino bianco con un fazzoletto blu al collo. Follower selezionati: 5 amici in totale e molte pagine seguite tra cui pub, ristoranti e locali di Campobello di Mazara. Non è possibile visualizzare eventuali contenuti pubblicati. Su Instagram invece si“f.averna”. Un profilo chiuso, blindato, proprioil precedente, in cui non è possibile vedere alcuna informazione pubblica a parte la foto del cagnolino bianco con il fazzoletto blu e la scritta “medico” sotto il nome ...