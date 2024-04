Messina Denaro aveva un profilo Instagram | più di 60 follower

Come foto del profilo aveva un tenerissimo cagnolino bianco con un fazzoletto blu al collo: Matteo Messina Denaro , il super latitante usava i social. Ovviamente sotto falso nome e senza la sua ...

Un’altra identità di Messina Denaro, sui social era il medico Francesco Averna - Continuano in maniera scrupolosa le indagini dei carabinieri del Ros su Matteo Messina Denaro, il boss stragista morto il 25 settembre scorso all’ospedale de L’Aquila, dove era ricoverato mentre scont ...informazione

Messina Denaro, ecco il profilo Instagram e Facebook del boss: si chiamava Francesco Averna ed era un medico di Milano - Si chiamava Francesco Averna. Ma in realtà dietro al suo profilo su Facebook e Instagram si nascondeva Matteo Messina Denaro, il superboss di mafia arrestato il ...ilmattino

