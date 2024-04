Mercy, Chris Pratt si infortuna sul set: "Mi sono beccato un palo di metallo sulla caviglia" - Lieve incidente per l'attore sul set del film diretto da Timur Bekmambetov. Brutta disavventura sul set del film Mercy per la star di Guardiani della Galassia Chris Pratt. L'attore ha subito un ...movieplayer

Chris Paul linked to surprising team amid possible Warriors exit - The Warriors have some difficult decisions to make this offseason, but Paul could have an intriguing backup plan in place if he doesn't return to Golden State.fansided

Tom Brady will be the subject of a comedy roast on Netflix - Former Patriots quarterback Tom Brady will be the subject of a live comedy roast on Netflix in May hosted by Kevin Hart.boston