Meloni | Vittoria di tutta la coalizione Bardi | I lucani hanno punito il triste spettacolo della sinistra

La premier fissa l’obiettivo di Fratelli d’Italia nella corsa per Bruxelles. Il rapporto con Schlein: «Scontro politico aspro, ma ho rispetto per lei» (corriere)

AGI - Le elezioni Europee, i rapporti con il Quirinale, l'inchiesta di Perugia sul dossieraggio ai danni di vip ed esponenti politici, la lotta all'evasione fiscale. Giorgia Meloni, intervistata da Agorà su Raitre, affronta i temi caldi del momento, cominciando proprio dal voto di giugno, e traccia un bilancio di quanto fatto finora dal suo governo. Alle Europee "per me una vittoria sarebbe confermare il risultato che mi ha portato un anno fa ... (agi)

"Per me una vittoria sarebbe confermare i voti che mi hanno portato a Palazzo Chigi un anno e mezzo fa, cosa non facile, non accade spesso che dopo un anno e mezzo un governo possa confermare quel consenso". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista ad Agorà a proposito delle elezioni Europee. (quotidiano)

(Agenzia Vista) Roma, 17 marzo 2024 Il 17 marzo è la Giornata dell'Unità Nazionale. Per l'occasione il capo dello Stato è arrivato all'Altare della Patria per rendere omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria. Con lui sulla scalinata c'erano anche la premier Giorgia Meloni e le altre cariche dello Stato. Al loro arrivo sono stati accolti dall'inno di Mameli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev (iltempo)

Firenze, 15 marzo 2024 – “Una vittoria per tutti i toscani”: il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Francesco Torselli lo ripete anche il giorno dopo la firma della premier Meloni e del governatore Giani del Fondo Sviluppo e coesione. PRESSPHOTO Firenze, sala Pegaso, Palazzo Strozzi Sacrati. Firma accordo per lo Sviluppo e la coesione 2021-2027 tra il governo e la Regione Toscana, alla presenza della presidente del ... (lanazione)