Mediaset - cambia la programmazione | brutte notizie per Terra amar - l’annuncio

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 22 aprile 2024)che i fan non vorrebbero mai sentire. “a”. Accadrà ben presto! Una doccia fredda per gli ammiratori di questa soap turca. La decisione arriva dall’alto e pare definitiva almeno per il momento. I Dirigentihanno stabilito questo, e quindi sembra che non potrà andare diversamente. Fan di “a” sul piede di guerra: questo accade proprio adesso che siamo vicini al finale di stagione. Zuleyha -Credit Instagram@a b.zcukurova italia -Cityrumors.itE forse accade proprio per questo. La cosa certa, però, è che finalmente gli ammiratori delle vicende dei personaggi che ruotano attorno alla città di Cukurova ...