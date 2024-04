Maturità 2024 - studenti già nel panico | i primi nomi del toto-tema

(Di lunedì 22 aprile 2024)già nel: spuntano fuori le prime possibili tracce del “” Gli esami non sono mai stati così vicini. Mancano davvero pochissime settimane per tantissimiche affronteranno il tanto ed atteso (forse per qualcuno) esame di Stato. Lasi sta per avvicinare sempre di più. Di conseguenza si sta già parlando di quali possibili tracce possono uscire. A meno di due mesi si pare già con il ““. C’è chi parla di una possibile traccia di Gabriele D’Annunzio fino ad arrivare all’intelligenza artificiale che potrebbe davvero stravolgere le nostre vite.(Ansa Foto) Cityrumors.itSenza dimenticare il ...

Con l'arrivo imminente degli esami di Stato, i 500mila maturandi italiani si trovano immersi in un vortice di emozioni contrastanti: eccitazione per il raggiungimento di un traguardo importante e ansia per le sfide che li attendono. Tra i principali argomenti di discussione, spicca il cosiddetto " toto tema ", l'attesa per scoprire quali saranno i testi e i temi proposti nella prima prova scritta di italiano, fissata per il 19 giugno alle ... (ilfogliettone)

D?Annunzio e l?intelligenza artificiale, la guerra e Lenin: mancano meno di due mesi e si parte con il totoesame per la Maturità . Sembrano tanti due mesi ma per i candidati, alle... (leggo)

Il 19 giugno prenderà il via l'esame di Maturità 2024 con la prima prova scritta, seguirà la seconda prova e poi gli orali. In caso di assenza dei commissari gli stessi devono essere sostituiti e gli Uffici scolastici provinciali pubblicano i modelli MAD da utilizzare per l'invio della messa a disposizione per tale compito. L'articolo Maturità 2024 : messa a disposizione (MAD) per sostituzione commissari e presidenti. I modelli sembra essere il ... (orizzontescuola)

La data da fissare in calendario è il 19 giugno, ma già impazzano le ipotesi sui titoli delle tracce d’italiano all’esame di maturità 2024. Come ogni anno le speranze e le supposizione di studentesse e studenti è affidata al sito skuola.Net che ha raccolto sogni, desideri, ipotesi in un sondaggio . Gettonatissimi sono Gabriele D’Annunzio e Luigi Pirandello. Ma anche l’anniversario del caso Matteotti, la nascita di Oppenheimer e la morte di Lenin ... (cultweb)

