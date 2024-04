Mattarella | mi auguro tanti votino in Ue

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 22 aprile 2024) 14.30 Tra le riforme essenziali che aspettano l'Ue si sono "le modalità del processo decisionale". Servono "risposte tempestive" perché "i problemi non aspettano" i tempi dell'Europa. Così il Presidente, a Brdo per i 20 anni dell'entrata della Slovenia nell'Ue. Poi: "Miuna grande partecipazione al voto,così i cittadini diventano protagonisti del loro futuro". L'Europa "non sia solo spettatore"."Questa è una stagione che richiede il coraggio di riforme incisive e coraggiose"."Storia presenta conto occasioni perdute".