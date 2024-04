Mattarella - votate in tant - a Ue servono riforme coraggiose

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Circa 400 milioni di cittadini andranno al voto e sarà un grande esercizio di democrazia: mi auguro una grande partecipazione al voto così i cittadini diventano protagonisti del loro futuro. Poi sarà compito delle istitizioni fare in modo che l'Unione diventi un soggetto protagonista della scena internazionale. Non possiamo rimanere in una condizione in cui l'Europa sia solo spettatore anche di eventi che sono negati per l'Unione stessa. Questa è una stagione che richiede il coraggio diincisive e". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, parlando da Brdo in occasione dei 20 anni dell'entrata della Slovenia nell'Unione europea.