Mattarella: «Spero grande partecipazione alle Europee. Ma servono riforme incisive» - Il presidente della Repubblica si augura che i cittadini vadano a votare per l’Europa ma sollecita il varo di riforme coraggiose e incisive ...corriere

"Caro Mattarella". In attesa del suo arrivo a Civitella per il 25 aprile, i ragazzi scrivono al presidente - Domani ultima riunione del comitato convocato dal prefetto in vista della storica giornata. Dagli studenti delle medie la testimonianza di come i giovani vivano da sempre l’eredità della strage ...lanazione

Scuola, l’appello di intellettuali e docenti a Mattarella dopo l’ok del Senato al ritorno dei giudizi alla primaria - “Non finisce qui. Non ci rassegniamo al voto del Senato che ha approvato la reintroduzione dei giudizi sintetici alla primaria. Porteremo al Quirinale le oltre ottomila firme raccolte per bloccare que ...ilfattoquotidiano