Mattarella | Spero grande partecipazione alle Europee Ma servono riforme incisive

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il presidente della Repubblica si augura che i cittadini vadano a votare per l’Europa ma sollecita il varo dicoraggiose e

Il presidente della Repubblica si augura che i cittadini vadano a votare per l’Europa ma sollecita il varo di riforme coraggiose e incisive

Europee: Mattarella, 'grande esercizio democrazia, Spero ampia partecipazione' - Lubiana, 22 apr. (Adnkronos) - "Tra qualche settimana, 400milioni di cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Sarà un grande esercizio di democrazia e mi auguro c ...lagazzettadelmezzogiorno

Ue: Mattarella, ‘riforme incisive e coraggiose per non essere spettatori’ - Lubiana 22 apr. (Adnkronos) – Dopo le elezioni europee “sarà compito delle istituzioni europee e dei Governi adoperarsi perchè l’Unione sia protagonista nella vita internazionale, recandole il suo con ...ilsannioquotidiano

Esplosioni nella notte alla base militare di Kalsu in Iraq - Lubiana, 22 apr. (Adnkronos) - "Tra qualche settimana, 400milioni di cittadini europei saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo Parlamento. Sarà un grande esercizio di democrazia e mi auguro c ...affaritaliani