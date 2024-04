Mattarella - i problemi non aspettano i tempi della Ue

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tra le riforme essenziali chel'Unione europea ci sono certamente "le modalità del processo decisionale, perchè iin questo mondo si presentano velocemente e richiedono risposte tempestive: l'Unione europea non è in questa condizione, non è in condizione di assumere risposte tempestive perchè inon" idi questa Europa. Lo ha detto il presidenteRepubblica, Sergio, parlando da Brdo in occasione dei 20 anni dell'entrataSlovenia nell'Unione europea.