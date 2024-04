Massimo Cagnina de ‘Il Paradiso delle Signore’ | Nutrirsi dalle offese in rete Soffrivo di depressione…

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 22 aprile 2024) Affrontare il bullismo: una discussione vitale su La Volta Buona L’ultimo episodio di La Volta Buona approfondisce una questione cruciale contemporanea: il bullismo, in particolare le sue manifestazioni in evoluzione nel regno dei social media. La conduttrice Caterina Balivo apre la conversazione invitando, un noto attore che recentemente ha subito attacchi online mirati alla sua apparizione dopo la sua esperienza in IlSignore. L’attorecondivide la sua esperienza Aprendo la sua vicenda,affronta coraggiosamente i commenti offensivi e le osservazioni dispregiative lanciate contro di lui sulle piattaforme dei social media. Nonostante la sua resilienza, l’attore sottolinea l’impatto dannoso di tale ...