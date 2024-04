Marotta | Inzaghi bravo e vincente! Dedica principale a Zhang

L’Inter ha vinto lo scudetto. Il ventesimo della sua storia. Quello della seconda stella. A noi le discussioni giudiziarie sui campionati non Interessano nella maniera più assoluta. L’Inter ha strameritato lo scudetto. Il campionato non è quasi mai stato in discussione. Solo la Juventus di Allegri l’ha tenuto aperto per tre mesi. Dopodiché si è schiantata. È il primo scudetto di Simone Inzaghi che entra nel club degli allenatori vincenti. Se lo ... (ilnapolista)