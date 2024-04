Marito tradito pubblica le foto hot di moglie e amante | ora rischia il processo

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una relazione extraconiugale finirà sul tavolo del giudice per l’udienza preliminare che sarà chiamato a decidere sul rinvio a giudizio di un, denunciato dallaper revenge porn. L’uomo un 47enne di Frosinone dopo aver scoperto il tradimento della consorte ha deciso di far girare ledella donna in atteggiamenti intimi con l’, l’allenatore di calcio di uno dei suoi quattro figli. Il 47ennedi finire aper revenge porn –repertorio – ilcorrieredellacitta.comLe ricerche sul cellulare dellae la scoperta della relazione extraconiugare Lo strano interessamento della donna agli allenamenti e alle partite del figlio di 9 anni non aveva sorpreso il 47enne che aveva speso sempre parole di lode per la ...