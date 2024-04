Marianella | Pioli - una scelta non mi convince! Inte - volto migliore

(Di lunedì 22 aprile 2024) A meno di un’ora dall’inizio di Milan-r Massimoanalizza il momento delle due squadre e le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. PESO – Massimo, ospite nello studio di Sky Sport 24 prima di Milan-r, dichiara sul derby: «Quanto peso in più ha per un giocatore vincere lo scudetto nel derby? Secondo me per un giocatore pochissima importanza. Se penso a uno che ha fatto tutto un percorso nelle giovanili, allora forse per quello potrebbe avere un significato diverso. Hanno gioia nel vincerlo magari in casa e a festeggiarlo coi loro tifosi, ma quello di vincerlo nel derby in casa degli avversari è più una mentalità da tifoso, che comprendo». LA PIÙ BELLA – Massimocontinua: «Questa è l’r più bella? No, ne ho viste e commentate tante. Ce ...

