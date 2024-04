Marcolin | L’Inter gioca per la storia della società! Indimenticabile

Gullit: "Milan fara' di tutto per non far festeggiare Inter" - "L'Inter sta giocando bene, e' una buona squadra e sta facendo bene in Europa", nel derby di domani sera "e' favorita" ...sportmediaset.mediaset

Verso Milan-Inter, Pioli:”Scudetto Inter Meritato, ma non devono vincerlo domani”. - Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani contro l’Inter. Ecco le sue parole: “E’ l’occasione in cui possiamo usare tutti i termini che vogliam ...momentidicalcio

Milan-Inter: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni - Derby scudetto a San Siro. I nerazzurri hanno bisogno di una vittoria per conquistare la seconda stella nella stracittadina. Un pareggio o una sconfitta ...repubblica