MARCO LIGABUE | oggi 22 aprile esce TOC TOC ECOLOGICO

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 aprile 2024)222024, in occasione della Giornata Mondiale della Terra,su tutti i digital store “TOC TOC”, il nuovo singolo diche sarà in radio dal 26. “TOC TOC” è fuori dopo l’uscita il 22 marzo del singolo “Anima in fiamme”. Andiamo a saperne di più.22fuori “Toc Toc” diDal 222024 in occasione della Giornata Mondiale dedicata alla Terra, sarà disponibile su tutti i digital store “TOC TOC”, il nuovo singolo diche sarà in radio ...