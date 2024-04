MANTIS esce il 26 aprile con CRISTALLIDE

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 22 aprile 2024)con “”, il nuovo singolo, disponibile da venerdì 262024, che viene annunciato così ‘un fiore che non vuole sbocciare balla triste, arrabbiato e solitario nella bolla di fumo delle proprie paure‘. Andiamo a saperne di più. “Crisallide” difuori il 262024con “Crisallide” dopo TOSSICO, SWEET MANA e SPLEEN!è il nuovo singolo di, disponibile dal 26, che anticipa il nuovo albumTECH VOL.3 in uscita per ADA Music Italy. Come nasce “Crisallide” diè un luogo concettuale dove si fondono sonorità elettroniche e techno, in un ritmo ...