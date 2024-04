Maltrattamenti e tortura Tredici agenti arrestati al carcere minorile di Milano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Maxi operazione stamattina condel carcereBeccaria difiniti in carcere con accuse di maltrattamenti, lesioni. Contestata anche lae un caso di tentata violenza sessuale

Il carcere specchio dell'Italia: torture e violenze (anche sessuali) sui minorenni al Beccaria: e ci indignamo per Ilaria Salis in Ungheria: ... con tredici agenti della polizia penitenziaria arrestati e otto sospesi per reati quali maltrattamenti, tortura, lesioni, falso ideologico e tentata violenza sessuale contro minori detenuti. Un buco ...

Torture e violenze in carcere, arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria: ... sono quelli di maltrattamenti a minori, anche mediante omissione, aggravati dalla minorata difesa e dall'abuso di potere; concorso nel reato di tortura, anche mediante omissione, aggravato dall'...