(Di lunedì 22 aprile 2024), 222024 – Temperature sotto la media stagionale. Nel Comune diè stata dunque prorogataa martedì 30la possibilità diil. Considerate le previsioni meteo che evidenziano, anche per i prossimi giorni, un sensibile calo delle temperature - molto al di sotto della media stagionale - con un’ordinanza sindacale è possibile, entro il termine stabilito,ilper la durata massima di 7 ore giornaliere. Il Comune, nelle scorse settimane, sem p re considerate le temperature inferiori alla media, aveva già prorogato il termine per la chiusura degli impianti dial 15 ...

Viareggio , 10 febbraio 2024 - Il maltempo che sta interessando in queste e nelle prossime ore la Toscana si abbatte anche sul Carnevale di Viareggio . Due delle principali iniziative all'aperto in ...

Viareggio , 11 febbraio 2023 – terzo corso mascherato al Carnevale di Viareggio in una domenica 11 febbraio in cui si è cercato di evitare il maltempo che ha caratterizzato il weekend. Con grande ...

Maltempo e neve in Emilia-Romagna, allerta meteo gialla e arancione per frane e allagamenti: prolungata l'accensione dei riscaldamenti - I mezzi della Provincia di Parma sono in azione da questa notte sulle strade provinciali. Nel comune di Tizzano a Schia sono caduti 50 cm di neve come in… Leggi ...informazione

Maltempo Reggio Emilia, si può accendere il riscaldamento fino al 30 aprile: l’ordinanza - In una settimana di temperature sotto la media stagionale il Comune ha prorogato questa possibilità fino alla fine del mese, per la durata massima di 7 ore giornaliere ...ilrestodelcarlino

Torna l'inverno: Maltempo con piogge e neve fino in collina - Ce ne siamo accorti tutti ma soprattutto gli abitanti del Nord-Ovest: il meteo sembra a tutti gli effetti invernale! La giornata di Lunedì 22 Aprile è stata di rilievo quasi storico, per via di una go ...informazione