Maltempo e crollo delle temperature | dove si possono accendere i termosifoni?

Valtellina e Valchiavenna alle prese con la neve d’aprile. Mezzi spazzaneve in azione, temperature di notte fino a -11° - Ondata di Maltempo e gelo. Precipitazioni abbondanti a Madesimo e Livigno. Diversi i passi alpini chiusi per le nevicate o transitabili unicamente con le catene. Pioggia insistente nel fondovalle ...ilgiorno

Allarme gelate per ortaggi, frutta e vigneti per le province Bat, Foggia e Bari - Ad affermarlo è la Coldiretti Puglia, in riferimento alla morsa del freddo repentino che ha stretto la Puglia ...andriaviva

Maltempo, agricoltura in allarme: rischio gelate notturne - REGGIO EMILIA – “Nevicate copiose in montagna e abbondanti piogge in pianura: grande preoccupazione per l’agricoltura reggiana. Il rischio sono le gelate che potrebbero avvenire nelle prossime notti”.reggionline