Malore improvviso - 18enne muore mentre è in sella alla sua bici Inutili i soccorsi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 aprile 2024) Una terribile tragedia ha scosso la comunità di Casal di Principe, un paese di circa 20.000 abitanti in Provincia di Caserta. Un dramma del tutto inaspettato che si è consumato in pochi istanti. Un ragazzo di 18 anni, Alessio Russo, stava percorrendo la strada che porta verso il centro commerciale del paese, quando all’si è sentito male ed è caduto. Il ragazzino è stato soccorso da un’ambulanza del 118 che lo ha immediatamente trasportato nell’ospedale più vicino. Ma già dai primi istanti le condizioni di Alessio erano parse gravissime. (continua dopo la foto) Nonostante i tentativi di rianimazione messi in atto immediatamente, il cuore del ragazzo ha cessato di battere pochi istanti dopo. Alessio Russo lascia i genitori, il fratello Domenico e la sorella Greta. Per ciò che si è saputo sinora, il suo cuore ha ceduto definitivamente durante il trasporto in ...