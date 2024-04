Malattie rare - Uniamo | Libro bianco accende riflettori su donne pazienti e caregiver

(Di lunedì 22 aprile 2024) Presentato oggi in Senato 'Women in'. Scopinaro: "Possiamo in modo certosino lavocon politica per miglioqualità di vita" Con 'Women in' "abbiamo voluto centl'attenzione sullecone sulle. Questo è importante dal nostro punto di vista fin da quando c'è stata la risoluzione Onu sui diritti

'Le mie orecchie parlano', quando la fragilità diventa forza - Abbattere i modelli di perfezione, accettare le proprie diversità, sdoganare l'argomento delle Malattie rare: questi i messaggi del libro "Le mie orecchie parlano" di Alessandro Coppola, un ragazzo ...ansa

Vergogna durante Napoli-Parma under 16: rissa fra genitori, un padre finisce all’ospedale - Un uomo è finito all’ospedale dopo una rissa fra alcuni genitori avvenuta sulle tribune del Complesso Sportivo Kennedy a Napoli. In campo, domenica 21 aprile, c’erano le formazioni under 16 di Napoli ...ilfattoquotidiano

Europee, Schlein: “Mio nome su simbolo era ipotesi divisiva. La capacità di guida non è nella forza nel pugno ma nell’ascolto” - Non ci sarà il nome di Schlein nel simbolo del Pd per le Europee. Lo ha annunciato la segretaria in una diretta Instagram ...ilfattoquotidiano