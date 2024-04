Malattie rare - Uniamo | Libro bianco accende riflettori su donne pazienti e caregiver

(Di lunedì 22 aprile 2024) (Adnkronos) – Con 'Women in' "abbiamo voluto centl'attenzione sullecone sulle. Questo è importante dal nostro punto di vista fin da quando c'è stata la risoluzione Onu sui diritti delle persone con malattia rara, che sottolinea in maniera specifica il ruolo della donna. Ilha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

(Adnkronos) – In occasione dell’evento conclusivo della campagna Women in rare – la centralità delle donne nelle Malattie , è stato presentato oggi a Roma, al Senato, ‘ donne e Malattie rare : impatto ...

(Adnkronos) – In occasione dell’evento conclusivo della campagna Women in rare – la centralità delle donne nelle Malattie , è stato presentato oggi a Roma, al Senato, ‘ donne e Malattie rare : impatto ...

Europee, Schlein: “Mio nome su simbolo era ipotesi divisiva. La capacità di guida non è nella forza nel pugno ma nell’ascolto” - Non ci sarà il nome di Schlein nel simbolo del Pd per le Europee. Lo ha annunciato la segretaria in una diretta Instagram ...ilfattoquotidiano

Donne e Malattie rare, presentato in Senato un Libro Bianco - Questa mattina è stato presentato in Senato il Libro Bianco “Donne e Malattie rare: impatto sulla vita e aspettative per il futuro”, realizzato nell’ambito del progetto “Women in rare – la centralità ...quotidianosanita

Malattie rare: oltre 2 mln di donne tra pazienti e caregiver. Primo libro bianco con dati e proposte - In Italia sono più di 2 milioni le donne che hanno a che fare quotidianamente con una malattia rara, più di 1 milione come pazienti e altrettante come caregiver di un familiare, molto spesso un ...sanita24.ilsole24ore