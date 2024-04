(Di lunedì 22 aprile 2024) "Il libro bianco contiene dati e proposte concrete per migliola qualità di vita delle donne" Nelle"esiste una prevalenza di generedel 52,4%", che "sono 1 milione e 48mila. Il carico assistenziale dei pazienti è nel 90% dei casi assorbito dalle donne, il cui ruolo è. Ecco perché abbiamo voluto

Malattie rare, Graffigna (Cattolica): "Figura femminile centrale in patologie e assistenza" - Nelle Malattie rare "esiste una prevalenza di genere femminile del 52,4%", che "sono 1 milione e 48mila. Il carico assistenziale dei pazienti è nel 90% dei casi assorbito dalle donne, il cui ruolo è ...adnkronos

In Giordania non si può manifestare per Gaza: divieti e arresti arbitrari - "Dal 7 ottobre 2023 le autorità giordane hanno arrestato almeno 1500 persone solidali con la popolazione di Gaza" ...ilfattoquotidiano

Malattie rare, Rossi (Alexion): "Impatto devastante in donne pazienti e caregiver" - 'Libro bianco donne e Malattie rare in linea con la mission di andare oltre il farmaco e capire le necessità delle persone' ...adnkronos