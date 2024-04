Malan FdI | Serve una Ue meno burocratica e più politica

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Senatore Lucio, Giorgia Meloni sta per scendere in campo per le Europee: qual è l’obiettivo che si pone Fratelli d’Italia? "Assegnamo molta importanza a queste elezioni e la discesa in campo della premier – aspettiamo l’ufficializzazione – significherebbe la sottolineatura dell’importanza di questo confronto. Le elezioni europee avranno una grande influenza sullanazionale e la candidatura di Giorgia Meloni vorrà dire che laeuropea e quella nazionale dovranno viaggiare nella stessa direzione". La possibile vittoria di FdI porterà a un riassetto della maggioranza di governo? "No, non ho detto questo. La maggioranza che abbiamo in Italia è determinata dal risultato elettorale italiano, non vedo ragioni per cui Fratelli d’Italia dovrebbe chiederlo, se qualcun altro lo chiederà, allora ne potremo anche ...