Made in Italy | perché essere ottimisti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il governo Meloni ha istituito da quest’anno la giornata delIn: il 15 aprile, ricorrenza della nascita di Leonardo Da Vinci, viene celebrata l’eccellenza del nostro Paese, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le nostre filiere nazionali, riconoscendone il ruolo chiave per lo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.inè un concetto molto ampio, e puòinteso come la sintesi di tante realtà che producono in Italia ed esportano nel mondo, promuovendo la bellezza, la qualità ed il saper fare italiano. Nella sua accezione più visibile, viene talvolta definito come il Bello e Ben Fatto (BBF): un portafoglio di settori e prodotti di alta qualità che spaziano dall’abbigliamento, all’alimentare, al legno e arredo, alla gioielleria, alla pelletteria, alle calzature ...