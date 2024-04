Lutto nel Salento Addio a 68enne - piange il mondo ecclesiastico

Lutto nel mondo degli sport invernali: è scomparso Michele Stefani, uno degli sportivi più rappresentativi di Madonna di Campiglio ed ex componente della nazionale di sci, nonché allenatore. Nato a Vigo Rendena nel 1948, ad appena 19 anni battè Gustav Thoeni nello slalom valevole per i Campionati Italiani, anche se in carriera ottenne i migliori siultati nella velocità. Nel 1971 il suo miglior piazzamento in classifica generale, il 28simo ... (sportface)

Una intera comunità in lutto per la scomparsa di Marco Paccagnella, ingegnere di 31 anni. Il giovane è deceduto a seguito di una malattia. Allenava il Mestrino Rubano, dove aveva militato come calciatore e allenatore, mentre ora preparava gli atleti più piccoli. Lavorava come ingegnere all’ufficio tecnico del Comune di Mestrino. Si era laureato in Ingegneria edile presso Università degli Studi di Padova. Lascia la mamma, la sorella e il papà ... (thesocialpost)

Si chiamava Ciro Scarpato ed era di Saviano, nella provincia di Napoli, il camionista di 63 anni morto in un Incidente sull'Autostrada A1 lo scorso 19 aprile.Continua a leggere (fanpage)

Una notizia devastante ha colpito il mondo del cinema. Lutto gravissimo per il famoso attore, infatti sua moglie è morta a soli 53 anni. Ad annunciare la dipartita è stato proprio lui con un comunicato ufficiale. Hanno avuto due figli e anche loro hanno voluto salutare pubblicamente un’ultima volta l’amata madre, che purtroppo si è spenta per sempre lasciando un vuoto incolmabile. Il cinema è triste per questo Lutto che ha angosciato ... (caffeinamagazine)

lutto a Frattamaggiore per l’improvvisa scomparsa di Gennaro Barbato, giovane 25enne dell’Aeronautica Militare trovato senza vita nella sua stanza, a Bari, dove prestava servizio. Ignote le cause del decesso. Frattamaggiore in lutto, Gennaro trovato senza vita nella sua stanza: aveva 25 anni Gennaro era un tenente dell’Aeronautica Militare. Classe ’99, dopo essersi formato presso l’Accademia […] L'articolo Frattamaggiore in lutto, Gennaro ... (teleclubitalia)