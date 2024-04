Lutto nel mondo dello sci alpino - morto Michele Stefani

(Di lunedì 22 aprile 2024)neldegli sport invernali: è scomparso, uno degli sportivi più rappresentativi di Madonna di Campiglio ed ex componente della nazionale di sci, nonché allenatore. Nato a Vigo Rendena nel 1948, ad appena 19 anni battè Gustav Thoeni nello slalom valevole per i Campionati Italiani, anche se in carriera ottenne i migliori siultati nella velocità. Nel 1971 il suo miglior piazzamento in classifica generale, il 28simo posto. Chiusa la carriera professionistica, diventò allenatore e poi dirigente. Vedovo,lascia due figlie, Marcella e Raffaella. SportFace.

Una intera comunità in lutto per la scomparsa di Marco Paccagnella , ingegnere di 31 anni. Il giovane è deceduto a seguito di una malattia . Allenava il Mestrino Rubano, dove aveva militato come ...

Volontariato in Lutto, è morto Marcello Gambon capogruppo degli alpini - Nato nel 1951 ed emigrato per qualche tempo con la famiglia in Svizzera, Gambon aveva fatto rientro a Tramonti di Sopra dove aveva a lungo prestato servizio come artigiano edile. In seguito e fino al ...messaggeroveneto.gelocal

Stefano Boeri: «Milano, una città piccola ma una metropoli» - «Per diventare una grande città dovremmo includere i 131 Comuni dell’hinterland e raddoppiare gli abitanti. La pandemia è stata un’occasione mancata, non abbiamo compreso che la qualità dell’aria è ...ilgiornaledellarte

Ingegnere muore a soli 31 anni, un paese in Lutto - Muore a soli 31 anni ed è Lutto a Mestrino provincia di Padova, per Marco Paccagnella, ingegnere, grande sportivo e malato da alcuni anni e dipendente del comune per cui stava seguendo la ...polesine24