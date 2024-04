L' unica cosa che so è che lei non è una povera Reddito grillino - Cruciani smaschera Mary | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Beppe Grillo è intervenuto ad un convegno all'Eurocamera ed ha rilanciato il concetto deluniversale, queste le sue parole: “L'intelligenza artificiale farà una selezione sul lavoro, ci saranno milioni di disoccupati, ma non lo sa ancora nessunoaccadrà. E in quel lasso di tempo ci vuole unper tutti, mastiamo aspettando? L'IA tramuterà il senso del tempo, tramuterà il tempo geologico in un tempo tecnologico”. È giusto allora dare un sostegno economico ai cittadini, a prescindere dal lavoro? Se ne discute a Dritto e Rovescio, programma di approfondimento politico e sociale di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti in studio c'è Giuseppeche, non entrando troppo nel merito, fa però un distinguo tra le persone veramente in difficoltà e quelle ...