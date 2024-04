Lugo Vintage Festival 2024 - dallo shopping alla musica | ecco il programma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 aprile 2024)(Ravenna), 22 aprile– E’ iniziato il contorovescia in vista di un evento che la rivista Vogue ha recentemente consacrato, per la terza volta consecutiva, fra gli appuntamenti imperdibili in Italia per chi acquista. Stiamo parlando del, la cui edizione primaverile vedrà nel prossimo fine settimana (sabato 27 e domenica 28 aprile) la città vestirsi di. Per l’occasione il centro storico disi riempirà di quasi 2 km di banchi espositivi con circa 300 espositori provenienti da tutta Italia: dall’abbigliamento agli accessori, dal modernariato ai vinili, tutti gli articoli sui banchi 'parleranno' di passato ma come sempre strizzando l’occhio al futuro; non a caso infatti i ...