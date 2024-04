L' Ue minaccia stop a funzioni di TikTok Lite da giovedì 25 aprile | crea dipendenza nei minori

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il primo a dichiarare guerra ai social e ai suoi pericoli per la salute mentale dei ragazzi era stato a gennaio il sindaco di New York, Eric Adams. Ora l’Europa ne segue le orme. Forte del Digital services act (Dsa), la Commissione europea ha avviato un’istruttoria contro, lo spin-off della piattaforma social cinese che, nel giudizio Ue, è tutto tranne che leggero. Il suo controverso...

PERUGIA - Nel dettaglio le squalifiche fra i dilettanti dopo le gare del fine settimana. In Prima categoria, fra i dirigenti, spicca l’inibizione fino al 31 agosto 2024 per Angelo Di Giacomo della Castellana "perché, al 49’ del secondo tempo, protestando per l’espulsione di alcuni calciatori, entrava in campo senza autorizzazione e proferiva frasi minacciose ed ingiuriose nei confronti dell arbitro. Al termine della gara , mentre l arbitro stava ... (sport.quotidiano)

La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell'app TikTok Lite , lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma utilizzando un sistema a premi. Bruxelles è preoccupata per i "rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti", compresi i minori, derivanti dal programma a premi che può indurre "dipendenza". L'iniziativa legale del L'Ue è stata aperta ai sensi del ... (quotidiano)

La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell'app TikTok Lite , lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma utilizzando un sistema a premi. Bruxelles è preoccupata per i "rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti", compresi i minori, derivanti dal programma a premi che può indurre "dipendenza". L'iniziativa legale del L'Ue è stata aperta ai sensi del ... (quotidiano)

La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell’app TikTok Lite , lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma utilizzando un sistema a premi. Bruxelles è preoccupata per i «rischi di gravi danni alla salute mentale degli utenti», compresi i minori, derivanti dal programma a premi che può indurre «dipendenza».... (gazzettadelsud)

L’Ue minaccia stop a funzioni di…" - La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell'app TikTok Lite, lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla… Leggi ...informazione

L'Europa sta per bloccare TikTok Lite, l'app dove più guardi più incassi. "Crea dipendenza" - Prima dello stop, TikTok ha tempo fino a mercoledì 24 aprile per presentare argomentazioni in sua difesa che la Commissione valuterà attentamente. La piattaforma ha tempo fino al mercoledì per ...huffingtonpost

L’Ue minaccia stop a funzioni di TikTok Lite da giovedì: rischi per la salute mentale dei bambini - La Commissione europea minaccia di sospendere da giovedì alcune funzioni dell'app TikTok Lite, lanciata in Francia e Spagna per spingere gli utenti a trascorrere più tempo sulla piattaforma utilizzand ...ilsecoloxix