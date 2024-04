Lotto e 10eLotto - qui si vince sempre | 80mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 22 aprile 2024)e 10e, c’è poco da fare. Qui si. Nel corso delle ultime estrazione colpi per una cifra vicina agli. Ecco dove è successo. Un altro fine settimana di estrazioni dele del 10emessi in archivio con un’altra certezza: da quelle parti si. Sarebbe inutile continuare a rimarcarlo, ma è evidente che sia proprio in questo modo e noi non possiamo fare altro che rimarcarlo. In Lombardia si(AnsaFoto) – Ilveggente.itAllora, andiamo con ordine: siin Lombardia, che possiamo tranquillamente affermare come stia diventando la regione nella quale è semplice riuscire a centrare dei ...