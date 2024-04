L’oroscopo di domani - martedì 23 aprile 2024 | le previsioni segno per segno di Ginny

L'oroscopo di domani, lunedì 22 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Si sta un pochino allentando la tensione: il Sole è passato in Toro mentre Giove si allontana da Urano. Il segno fortunato è la Bilancia mentre il segno sfortunato è il Cancro.Continua a leggere (fanpage)

Nell'oroscopo di domani, domenica 21 aprile 2024 c'è una Luna in Vergine che prova a mettere razionalità nell'esagerazione del cielo di questo periodo. Fattivi, qualche volta anche troppo, ma per fortuna con il desiderio di organizzare. Il segno fortunato è il Toro mentre il segno sfortunato i Gemelli.

L'oroscopo di domani, sabato 20 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Disdite tutti i programmi rilassanti perché qui c'è da pensare e subito dopo da agire con la Luna in Vergine e la congiunzione perfettissima tra Giove e Urano in Toro. Via libera alla pulizia del garage!

L'oroscopo di domani, venerdì 19 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. La Luna in Vergine forse riuscirà a smorzare un po' la forza della congiunzione perfetta di Giove e Urano, sostenuta da Marte in sestile. Energie fuori controllo! Il segno sfortunato è il segno dei Pesci mentre il segno fortunato è il Toro.

L'oroscopo di domani, giovedì 18 aprile 2024, e le previsioni segno per segno su amore, lavoro e fortuna: ecco cosa ci riservano le stelle in questa giornata. Con la Luna che passa in Vergine possiamo sperare in un attimo di sollievo dalle tensioni forti di questi giorni. Il segno fortunato è il Capricorno mentre il segno sfortunato lo Scorpione.