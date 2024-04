Loro sempre allineati - usi a intascar tacendo | Gad Lerne - l' insulto che fa insorgere la destra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 22 aprile 2024) Anche Gadr si unisce al coro degli "o-scurati" per difendere lo scrittore di M. che ha accusato il governo e viale Mazzini di censura dopo l'annullamento della sua partecipazione a "Che sarà", il programma di Serena Bortone su Rai Tre, per una mera questione di soldi e ci cachet. La narrazione progressista invece parla di martirio e da qui gli strali della sinistra che sta preparando il terreno per un 25 Aprile al veleno. E così Gadr su X commenta così quanto accaduto: "Ce ne fosse uno, uno solo, fra gli intellettuali disedicenti ostracizzati e censurati che abbia mosso un dito in difesa di Scurati. Gli piace insinuare che a sinistra siamo avidi e se vendiamo libri sarà per intrallazzo.sono, usi a...