Lori e George Schappell - gemelli siamesi di lunga durat - muoiono a 62 anni

Lori and George Schappell, Long-Surviving Conjoined Twins, Die at 62 - They were distinct people who pursued different lives. “Get past this already, everybody,” Lori said, “get past it and learn to know the individual person.” ...nytimes

The Biggest Events From Fire & Blood That Will Make It To House Of The Dragon Season 2 - HBO's House of the Dragon is an adaptation of the lore in George R. R. Martin's Fire & Blood, and these events will make it to Season 2.gamerant

Lori e George, noti come i gemelli siamesi più vecchi del pianeta, sono morti - Il mondo ha recentemente salutato Lori e George Schappell, i gemelli siamesi più anziani, deceduti all'età di 62 anni nella loro città natale di Reading, Pennsylvania. Nati il 18 settembre 1961, i due ...controcopertina