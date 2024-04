Londra - un assistente parlamentare e un accademico spie per Pechino?

(Di lunedì 22 aprile 2024) Pubblicamente era un “falco ragionevole”, con argomentazioni che alla fine hanno diviso i falchi del China Research Group, gruppo fortemente critico verso la Cina (è stato tra i promotori del divieto del 5G di Huawei) fondato da Tom Tugendhat, oggi sottosegretario alla Sicurezza. In privato, invece, era “feroce, ha detto ai giornalisti che ero ‘pericoloso’ e che ‘non c’era da fidarsi della Cina”. Questo è il racconto fatto da Luke de Pulford, direttore dell’Inter-Parliamentary Alliance on China, di Chris Cash, 29 anni,, che oggi è stato accusato, assieme all’Christopher Berry, 32 anni, di spionaggio a favore della Cina dopo aver presumibilmente fornito informazioni considerate “utili al nemico”. I due sono stati accusati ai sensi dell’Official Secrets Act dopo un’indagine ...

