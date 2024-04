Londi inaugura il comitato e svela i progetti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 22 aprile 2024) "Un evento molto partecipato e di questo sono soddisfatto. Un momento di incontro più che positivo, nel quale abbiamo sentito la vicinanza dei cittadini". Il vicesindaco di Montelupo Simoneha così commentato l’zione delelettorale che si è svolta ieri mattina in centro. "Noi Montelupo" lo slogan della coalizione formata da Partito Democratico, Azione ed Italia Viva, nella lista di centrosinistra che sosterrà nella corsa elettorale del prossimo giugno lo stesso. I candidati al consiglio dovrebbero essere presentati nelle prime settimane del prossimo mese, con il diretto interessato che ha fatto il punto anche per quanto riguarda il programma elettorale (indicandone i primi punti). "La Villa Medicea è nel simbolo della nostra formazione e non è un caso: puntiamo molto sul progetto degli ...