L'Olimpia si riprende la vetta. Pratica Scafati risolta senza fatica

(Di lunedì 22 aprile 2024) BASKET di Sandro Pugliese Nessuna difficoltà perper risolvere laal Forum con una netta vittoria ottenuta per 99-77. I biancorossi la usano per andare a prendere in testa alla classifica Brescia, prossimo avversario dell’Armani, e per fare trovare fiducia e ritmo a tutti i suoi giocatori. Coach Messina decide di dare fiducia a Caruso che, per la prima volta, parte in quintetto e chiude con 10 punti in 19’. Miglior realizzatore Shields con 20 punti, ma il trascinatore è stato Napier in versione realizzatore con un positivo 6/8 da 3, mentre sono arrivati anche i primi segnali di vita per Valentine (2/2 da 2 e 3/5 da 3 punti in 18’). Per i biancorossi una buona partita offensiva (77% da 2), arrivando a un passo da quota 100, in attesa delle ultime due sfide che decideranno le posizioni per la griglia in vista ...