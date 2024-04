Lo Stile Workwear - quando l’utility diventa moda

first appeared on MoltoUomo.it.

(Di lunedì 22 aprile 2024)si dice che il lavoro diviene sempre più parte della propria vita. In un’accezione però in questo caso totalmente diversa da quella alla quale, d’istinto, si è soliti pensare. Qui infatti non si parla di quanto egli impegni professionali possano “condizionare” – in misura maggiore o minore – il quotidiano, ma, piuttosto, ...

Vespa world days: in sella a uno dei famosi veicoli della Piaggio - La Creative Exhibition “140 Years of Stories” sarà aperta al pubblico, in occasione dei Vespa World Days, fino a domenica 21 aprile (dalle 10 alle 18, la domenica dalle 10 alle 16), mentre gli ...nove.firenze

Vespa days, in 12mila a Pontedera per il moto raduno mondiale - Vespa days, in 12mila a Pontedera per il moto raduno mondiale 19 aprile 2024 Sono già arrivati in 12mila a Pontedera da tutto il mondo per i Vespa World days, raduno annuale dei Vespa club di ogni dov ...informazione

Modartech celebra il mito della Vespa - Da ieri al 21 aprile la scuola di alta formazione Modartech di Pontedera celebra il Design aprendo la sede in occasione dei 140 anni del Gruppo Piaggio durante i Vespa World Days. Modartech, diretto d ...quotidiano