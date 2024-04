Lo spread Btp-Bund chiude in deciso calo a 135,4 punti

Lo spread tra Btp e Bund scende a 138 punti a metà seduta, rispetto ai 142 della chiusura di venerdì. Il rendimento del decennale italiano è poco mosso al 3,92% e quello tedesco al 2,54 per cento.

Piazza Affari frenata dalle cedole (-0,58%), spread in calo - Finale negativo per Piazza Affari, in controtendenza con l’Europa a causa dello stacco dei dividendi di 8 big del Ftse Mib ...borse

BTp: spread chiude in calo a 133 punti, rendimento decennale scende al 3,82% - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 apr - Chiusura in calo per lo spread tra BTp e Bund. A fine seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005560948) e il Bund tede ...borsaitaliana