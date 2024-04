Lo scudetto dell' Inter e l' incrollabile fiducia di Simone Inzaghi

Dopo il gol di Thuram molti Tifosi del Milan hanno deciso di lasciare San Siro per non vedere la festa Scudetto dell'Inter. Ma uscendo dallo stadio hanno trovato diversi supporter nerazzurri pronti a prenderli in giro.Continua a leggere (fanpage)

Quando il 7 agosto 2023 l’Inter annunciò l’ingaggio di Yann Sommer come sostituto di André Onana, il portiere camerunense che molto bene aveva fatto nella stagione 2022-2023 e ceduto al Manchester United, in molti, nella Milano nerazzurra avevano storto il naso. E non solo per lo storico e consolidato scetticismo che a Milano e dintorni, in tutta l’alta Lombardia e non solo, si ha nei confronti degli svizzeri. La domanda che si facevano i più ... (ilfoglio)

Ivano Bordon commenta a Fanpage.it la vittoria dell'Inter dello scudetto 2024: "È stata veramente una cavalcata trionfale, perché l'Inter ha dimostrato, sin dall’inizio, di essere la squadra più forte".Continua a leggere (fanpage)

Più bello di così non si può. L`Inter vince il sesto derby di fila e conquista il ventesimo Scudetto, quello della seconda stella, proprio... (calciomercato)

l’Inter vince lo Scudetto della seconda stella e lo fa a cinque giornate dal termine. Ma soprattutto lo fa nel giorno del derby contro il Milan, battuto nel match di andata per 5-1 e oggi con il risultato di 2-1. Di seguito, ecco i momenti più importanti di una stagione storica per l’Inter. INTER-MILAN 5-1 Inter e Milan non si affrontavano a pari punti in Serie A dall’11 maggio 2001 e finì 6-0 per i rossoneri. La rivincita perfetta se la prende ... (sportface)