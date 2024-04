LIVE – Sorteggio Masters 1000 Madrid 2024 | AGGIORNAMENTI in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Ile latestuale deldel tabellone principale deldi, torneo in programma da mercoledì 24 aprile a domenica 5 maggio sui campi in terra battuta della capitale spagnola. Assente il numero uno al mondo Novak Djokovic, dunque per la prima volta in carriera Jannik Sinner sarà la testa di serie numero uno in un ‘Mille’. L’azzurro guiderà il seeding alla Caja Màgica, seguito dal bi-campione in carica Carlos Alcaraz, dal russo Daniil Medvedev e da un altro ex campione del torneo come Alexander Zverev. Sono davvero tanti i tennisti azzurri ai nastri di partenza: oltre a Sinner, ci sono infatti Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli e Luciano Darderi. Si è invece cancellato Matteo Berrettini, che tornerà ...