LIVE – Milan-Olympiacos - finale UEFA Youth League 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Latestuale dia-, match valevole per ladi. La formazione rossonera allenata da Ignazio Abate ha conquistato una storicain questa competizione eliminando una corazzata come il Porto dopo i calci di rigore. Ora vuole completare l’opera portando a casa anche il trofeo e raccogliendo l’eredità dell’AZ Alkmaar. Dall’altra parte c’è la compagine greca che, dopo aver superato i francesi del Nantes, cercherà di assicurarsi il trionfo nella manifestazione giovanile. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di lunedì 22 aprile. Sportface.it, seguirà l’evento inattraverso untestuale e fornirà diversi ...