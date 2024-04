LIVE – Milan-Olympiacos 0-2 - finale UEFA Youth League 2023 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 aprile 2024) Latestuale di, match valevole per ladi. La formazione rossonera allenata da Ignazio Abate ha conquistato una storicain questa competizione eliminando una corazzata come il Porto dopo i calci di rigore. Ora vuole completare l’opera portando a casa anche il trofeo e raccogliendo l’eredità dell’AZ Alkmaar. Dall’altra parte c’è la compagine greca che, dopo aver superato i francesi del Nantes, cercherà di assicurarsi il trionfo nella manifestazione giovanile. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di lunedì 22 aprile. Sportface.it, seguirà l’evento inattraverso untestuale e fornirà diversi approfondimenti ...