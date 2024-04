LIVE Italia-Turchia 5-2 - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | gli azzurri allungano nel quinto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.22: Non riesce laa bocciare e a lasciare nella casa la terza stone. Sicuramente c’è un punto per i turchi ma potrebbero essere anche due, si va alla misurazione perchè la stone esterna sulla sinistra è al limite 19.20: Rischia grosso la squadra azzurra. Sono tre le stone turche a punto quando mancano 2 tiri al termine dell’end, difficilissimo tentare la bocciata doppia 19.17: Due stone turche a punto dopo 4 tiri del sesto end 19.12: Buono l’ultimo tiro turco che costringe l’a prendere un solo punto, ha tentato Constantini di fare arrivare la stone al centro della casa ma senza riuscirci. L’conduce 5-2 dopo ilend 19.09: Sono due le stone azzurre a punto quando mancano gli ultimi due tiri del sesto end 19.04: ...