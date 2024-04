LIVE Italia-Turchia 4-2 - Mondiali curling misto 2024 in DIRETTA | i turchi accorciano le distanze nel quarto end

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 22 aprile 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.53: laaccorcia lepiazzando l’ultima stone a punto: 4-2 18.51: sempre una stone turca a punto a due tiri dalla fine delend 18.45: una stone turca a punto dopo quattro tiri delend 18.39: mano rubata da 2 per gli azzurri che sfruttano l’imprecisione della coppia turca e si portano sul 4-1 dopo tre end 18.36: una stone azzurra a punto quando mancano due tiri al termine del terzo end 18.31: una stone turca a punto dopo quattro tiri del terzo end 18.26: precisa Costantini, doppio punto azzurro che permette all’di passare in vantaggio, 2-1 18.23: una stone sicura a punto per l’e una incerta quando mancano due tiri alla fine del secondo end 18.18: una ...